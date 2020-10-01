شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ورشة عمل عن «التعليم الهجين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ورشة العمل بعنوان التعليم الهجين وإجراءات وأليات تنفيذه بكليات الجامعة.

ووجه رئيس الجامعه بضرور توضيح الآليات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة، والتأكيد على دور عضو هيئة التدريس في عمليات تطوير العملية التعليمية من خلال جودة المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية ودور إدارات الكليات في عمليات المتابعة والتقييم والتقويم المستمر له وشدد رئيس الجامعة على تقديم مقررات علميه متميزه والبعد عن التكرار والاقتباس.

حاضر في الورشه الدكتور أحمد حلمي أبوالمجد مدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي، وتناول عرض خطة الجامعة في التعامل مع نظام التعليم الهجين للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ومدى تطبيق النظام في كل كلية وكيفيه الاستفادة منه لمصلحة طلابنا، بالإضافة إلى شكل ونمط المحاضرات والدروس العملية التي سيتم رفعها على المنصة.

وتحدث «حلمي» عن أهم المستحدثات التكنولوجيا الرقمية من منصة الجامعات المصرية للتعلم عن بعد وميكروسوفت تيم وبنك المعرفة المصري ومدى توظيفها لخدمة العملية التعليمية.