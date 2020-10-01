شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب مخبز يملأ أجولة الدقيق المدعم بـ«التُراب والكُناسة» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت إدارة تموين المنتزه بالإسكندرية، قيام أحد مسؤولي المخابز البلدية في نطاق الإدارة، بملء 25 جوال دقيق فارغ بـ«تُراب وكنسة مخبز وأجولة فارغة ومخلفات» بدلاً من الدقيق المدعم المخصص للمخبز من الوزارة لإيهام مفتشي التموين بتوافر حصته من الدقيق المدعم بشكل سليم.

كشف الواقعة حملة تموينية مفاجئة، برئاسة سليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية في الإسكندرية، في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والانشطة التموينية المتنوعة، حيث ضمت الحملة المفاجئة مفتشى التموين حمادة عبدالستار وأحمد على، واستهدفت الحملة أحد المخابز البلدية في نطاق منطقة المنتزه أول.

وقال «الطيب» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخيمس، إنه بالتفتيش داخل المخبز بحضور المسؤول عنه، تبين وجود عجز «تصرف» في رصيد الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم قدره 25 جوال، زنة 50 كيلو بواقع 2 طن وربع (تصرف فعلى)، وقام المسؤول عن المخبز بوضع شكائر بها تراب وكنسة المخبز وخبز هالك ومخلفات وأجولة فارغة وقام بحياكتها باليد ليوهم مفتشى التموين بانها أجولة دقيق بلدي مدعم بعد ان وضعها بين أجولة الدقيق السليمة.

وأكد «الطيب» أنه تم اخذ الاقرار اللازم على المسؤول والذى يقر فيه بتصرفه في 25 جوال، وكذا التصرف في الرصيد الاستراتيجى، وجارى اتخاذ اللازم ضده طبقاً للتوجيهات الوزارية رقم 30 لسنة 2017 و15 لسنة 2020.

كارثة .. صاحب مخبز يستبدل الدقيق المدعم بـ 25 شيكارة تراب وكنسة وأجولة فارغة فى الاسكندرية (صور)

كارثة .. صاحب مخبز يستبدل الدقيق المدعم بـ 25 شيكارة تراب وكنسة وأجولة فارغة فى الاسكندرية (صور)

كارثة .. صاحب مخبز يستبدل الدقيق المدعم بـ 25 شيكارة تراب وكنسة وأجولة فارغة فى الاسكندرية (صور)

كارثة .. صاحب مخبز يستبدل الدقيق المدعم بـ 25 شيكارة تراب وكنسة وأجولة فارغة فى الاسكندرية (صور)

كارثة .. صاحب مخبز يستبدل الدقيق المدعم بـ 25 شيكارة تراب وكنسة وأجولة فارغة فى الاسكندرية (صور)