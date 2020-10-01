شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير العدل: انتهاء تطوير 207 محكمة جزئية وجاري العمل على 130 أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار ربيع قاسم نائب وزير العدل لشؤون المحاكم ومكاتب التوثيق العقاري، إن رسالة القضاء رسالة شامخة تستوجب توفير المناخ المناسب للقاضي والمتقاضي للبت في القضايا بالقضاء العادل والرحمة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تولي اهتمام بتطوير المحاكم ورفع كفاءة الأجهزة وميكنة الخدمات بها، لتطوير منظومة العمل القضائي، لضمان بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.

وأضاف «ربيع» في كلمته خلال احتفالية افتتاح أعمال تطوير محكمة شبين القناطر الجزئية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تقسيم أعمال تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية على 3 مراحل، الأولى بدات في الفترة من 15 يناير 2020 حتى 1 مارس 2020، والتي تم خلالها تطوير ووفع كفاءة 91 محكمة جزئية، والمرحلة الثانية بدأت في الفترة من 2 مارس 2020 وانتهت 30 سبتمبر 2020، والتي تم خلالها تطوير 116 محكمة جزئية، أما المرحلة الثالثة فبدأت اليوم 1 أكتوبر وتستمر حتى 30 يونيو 2021، وتستهدف تطوير 130 محكمة جزئية.

وأوضح، أن وزير العدل وجه أيضا بتطوير مأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق على مستوى المحافظات، حيث تم نقسيمها أيضا على 3 مراحل، الأولى بدأت 1 يوليو 2020، وتنتهي 31 يناير 2021، والثانية تبدأ في 1 فبراير 2021 وتنتهي 31 أغسطس 2021، والثالثة والأخيرة تبدأ في 1 سبتمبر 2021 وتنتهي 31 مارس 2022، لتطوير كافة مكاتب التوثيق العقاري بالمحافظات المختلفة.