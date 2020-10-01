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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بصب غرفة تليفونات بشارع فاروق حرصا على أرواح المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه حريص كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع ، لتخفيف العبء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهاً الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات ، وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.
قام محمد محمود رئيس حي أول الزقازيق، بصب غطاء لغرفة تليفونات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق ، حرصاً على أرواح وسلامة المواطنين.
ومن جانبهم أعرب الأهالي عن سعادتهم لمتابعة المحافظ لشكواهم ، وتقديم الحلول السريعة والفورية لحل المشكلة ، وقدموا الشكر للجهاز التنفيذي لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت.
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