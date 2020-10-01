شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 22 متهمًا فى أحداث التظاهرات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 22 متهما، كان قد ألقى القبض عليهم بتهم التجمهر والشغب والدعوة للتظاهر والانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة.

وأفاد محامون حضروا التحقيقات بأن النيابة راعت الظروف الإنسانية لعدد من المتهمين ومستقبل عدد آخر من المتورطين وحسن نسية عدد آخر منهم.

وذكرت مصادر آمنية أن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على المتهمين خلال الأيام الماضية بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال شغب في منطاق مختلفة بالقاهرة والجيزة.

وآنكر المتهمون في التحقيقات- وفقا لتصريحات محاميهم- بعدم انتمائهم إلى أى جماعة دينية أو سياسة وأنه تم إلقاء القبض عليهم بالمصادفة أثناء مرورهم في الشارع ليلا.