شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 13 مدرسة ومحطتي كهرباء في العاشر من رمضان بتكلفة مليار و130 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصر الجديدة.

وأضاف محافظ الشرقية، في تصريحات اليوم الخميس، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة تسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 15 مشروعا خدميا وتنمويا بقطاعي الأبنية التعليمية والكهرباء بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة مالية بلغت مليارا و130 مليونا و500 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أن المشروعات تتمثل في 13 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة بلغت 230 مليونا و500 ألف جنيه، شملت تلك المشروعات إنشاء مدرسة ثانوي عام بنين لإضافة 42 فصلا وبتكلفة 25 مليون جنيه، وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالحي 10 لإضافة 33 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 10 قطاع 1 لإضافة 44 فصلا وبتكلفة 15 مليونا و500 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 لإضافة 33 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 قطعة 15 منطقة 5 لإضافة 33 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 4 المجاورة 29 لإضافة 33 فصلا وبتكلفة 8 ملايين و300 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 القطعة 12 لإضافة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و700 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه جار إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 مجاورة 97 لإضافة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالقطعة 3/2 بالمجاورة 63 لإضافة 44 فصلا وبتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالمجاورة 3 الحي 30 لإضافة 28 فصلا وبتكلفة 20 مليونا و700 ألف جنيه، فضلا عن إنشاء مدرسة للتعليم الثانوي العام بمركز الحي 7 القطعة 25 لإضافة 45 فصلا وبتكلفة 23 مليونا و300 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة مركز المجاورة 27 لإضافة 56 فصلا وبتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مركز الحي التاسع لإضافة 42 فصلا وبتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.

ولتخفيف الأحمال والحفاظ على استقرار التيار الكهربي، أكد محافظ الشرقية أنه جار إنشاء محطة محولات كهرباء العاشر من رمضان، والتي ستعمل بقدرة /22/220/500 ك. ف بتكلفة 473 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة محولات كهرباء زيزينا بمدينة العاشر من رمضان، والتي ستعمل بقدرة /11/66/220 ك.ف بتكلفة 427 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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