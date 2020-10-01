شكرا لقرائتكم خبر عن 23 سفينة إجمالي الحركة اليوم بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس «القطاع الشمالي» أن إجمالي حركة السفن، اليوم، 23 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن، وتتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن، جميعها سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومتواجد علي الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

وجارٍ التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين.