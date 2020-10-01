شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسوان» تستعد لانطلاق حملة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الصحة بأسوان استعداداتها لانطلاق المرحلة الثانية من حملة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه، وتستهدف تجريع جميع المواطنين بتلك الأماكن باستخدام عقار «البرازيكوانتيل».

وقالت المديرية، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من تجريع البؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة، ومكافحة القواقع بتلك البؤر، حيث تقوم على التجريع فرق عمل مُدرَّبة من إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بإدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك في إطار خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول 2022.