شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مركز أبو النمرس و 8 قرى بالجيزة غداً لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها (طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر- منيل شيحة)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2-10-2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 3-10-2020، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس، حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.

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وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.