شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل محمد أسعد يتسلم جائزة مصطفى وعلي أمين لأفضل تحقيق صحفي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الزميل محمد أسعد، الصحفي باليوم السابع، جائزة مصطفى وعلي أمين الصحفية، فئة التحقيق الصحفي، عن تحقيقاته حول المواصفة القياسية لبودرة طفايات الحريق، وما تمثله من خطورة على المستخدمين. حيث فاز كأفضل تحقيق صحفي لعام 2019.



الأستاذ خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 والزميل محمد أسعد

وسبق وأعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية الفائزين بالجوائز عن الأعمال المنشورة في عام 2019 بعد إنهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة، والتي وصلت لـ 217 عملا صحفيا، في مجالات التحقيق، والحوار الصحفي والإخراج، والقصة الإنسانية، والصورة الصحفية، والتغطية الرياضية، والكاريكاتير، بينما قررت لجنة التغطية الاقتصادية حجب الجائزة، حيث فاز الزميل محمد أسعد بحائزة التحقيق الصحفي عن تحقيقاته حول المواصفات القياسية لبودرة طفايات الحريق في مصر، والمنشورة بجريدة صوت الأمة.



صحفيو صوت الأمة

فوز الزميل محمد أسعد بالجائزة جاء بعد سلسلة تحقيقاته حول المواصفة القياسية لبودرة طفايات الحريق في مصر، والتي ثبت غير صلاحيتها وخالفتها لكل المواصفات القياسية العالمية، وما تسببه من خطورة على صحة المواطنين، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد نشر التحقيق، حيث أكدت المحكمة على صحة كل ما جاء بالتحقيق وذكرت أن هيئة المواصفات والجودة أصدرت المواصفة القياسية لتسمح بإنتاج طفايات حرائق متعددة بالمخالفة لجميع المواصفات الدولية والأوروبية بل أنه يترتب على تطبيقها أضرار بالغة بالمستخدمين، فضلًا عن إثبات مطابقتها للمواصفات الدولية الأوروبية على غير الحقيقة، واستخدام طفايات البودرة الكيميائية الجافة لمكافحة 5 أنواع متعددة من الحرائق بما في ذلك حرائق المعادن لم يتعرف على مثيل لها في المصادر العلمية والتكنولوجية المعتمدة، ولا تنتجها الشركات العالمية المعتبرة المتخصصة في طفايات مكافحة الحرائق.



محمد أسعد -



يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة والزميل محمد أسعد



الزملاء محمد أسعد وهمت سلامة وآسر أحمد

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الزميلان محمد أسعد وتامر إسماعيل



الزميلان محمد أسعد ومحمود نصر



الزميلان محمد أسعد وهشام عبد التواب



يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة وهشام السروجي مدير التحرير والزميل محمد أسعد