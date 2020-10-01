شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المدة المحددة لتحويل الطلاب بين المدارس استعدادا للعام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى، اليوم الخميس، المدة المحددة للتحويل والنقل بين المدارس، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وقت سابق، مد فترة تلقى الطلبات حتى 1 أكتوبر الجارى، نظرا لكثرة الطلبات المقدمة لقطاع التعليم العام بالوزارة وتخفيفا على أولياء الأمور بعد غلق باب التحويل الإلكترونى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بضرورة تسكين الطلاب على مدارسهم وعمل إحصائية بأعداد الطلاب فى العام الدراسى الجديد من خلال شئون الطلبة ومراكز التطوير فى المديريات والإدارات التعليمية أو ما يسمى بالإحصاء الاستقرارى.

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وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، لـ" الخليج 365"، إن العام الجارى شهد إقبالا كبيرا وتحويلات كثيرة من طلاب المدارس الخاصة إلى المدارس التجريبية الحكومية، نظرا لصعوبة استكمال بعض الأسر تعليم أبنائهم داخل المدارس الخاصة لتأثير جائحة كورونا على بعض العاملين فى عدة قطاعات منها السياحة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا"

ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا"، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.