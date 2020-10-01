شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابى ينشر طرق تنفيذ مخطط إثارة العنف ضد الدولة على تويتر.. والموقع يسمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت لجان الجماعة الإرهابية تواصل مخططاتها لإثارة الشغب والتحريض على العنف، ضد أجهزة الدولة المصرية، وعلى رأسها الشرطة المصرية، حيث انتشرت العديد من التغريدات المحرضة، ضد أجهزة الدولة المصرية

أحد الحسابات التابعة للجان الجماعة الإرهابية، يقول في تحريض واضح وصريح على استخدام العنف ضد أجهزة الدولة المصرية، "التعامل مع الشرطة بالمولوتوف من أول ما نلمحها مش هنستنى تموتنا وبعدين نتعامل و بعد المولوتوف نملى بلالين صغيرة بالبنزين ونرميها علي العربية وهى مولعة فكرة البلالين فكرة @Emadeldin1016 واللي عندو افكار يقول وممكن استاذ عماد يقولها في البرنامج"

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التغريدة المحرضة

ويبدو أن موقع تويتر، يتجاهل تماما، دعوات التحريض والعنف والإرهاب، التي يدعو لها تابعون من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث انتشرت تغريدات اللجان الإخوانية التي تدعو للعنف وحرق مؤسسات الدولة المصرية، والإرهاب ضد الشرطة المصرية وأفرادها وضباطها، رغم كافة الضوابط التى يضعها الموقع على مستخدميه لعدم التحريض على العنف والإرهاب، ولكن يبدو أن الموقع ينتقى من يطبق عليهم هذه القواعد، فمنذ الأمس، وعشرات التغريدات من لجان الجماعة الإرهابية، تواصل تحريضها لاستخدام العنف، واللجوء إلى السلاح في وجه شرطة مصر.