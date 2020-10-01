شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عبدالقوي يقود حملة لتنظيف وتجميل مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد العميد هاني محمد عبدالقوي, رئيس مدينة مصيف بلطيم الجديد حمله لتنظيف وتجميل مدينة مصيف بلطيم , وذلك للإرتقاء بمستوي النظافه والتجميل بالمدينه, وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين, محافظ كفرالشيخ. فقاد حمله موسعه بالشواطيء السته بالمصيف والأبنيه لرفع مستوي النظافه بها والحفاظ علي شكلها الحضاري والسياحي , كما تم إزالة الحشائش ورفع الأتربة والمخلفات والتراكمات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مناطق المدينة ورفع كفاءة الشوارع والميادين, وشدد علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بصفه يوميه ويستمر تنفيذها يوميا خلال فترات عمل صباحية ومسائية وتضم العاملين بقسم النظافة والصيانة والانارة والتجميل بتحسين البيئة والشكل الجمالى للمدينة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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