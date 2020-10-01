شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: تخصيص أرض لإنشاء مستشفى للأطفال بـ«الحمراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تخصيص مساحة 2133 متر، لإقامة مستشفى للأطفال بمبني الوحدة الصحية بالحمراوي، التابعه لمركز كفرالشيخ.

جاء ذلك في الجلسة الأخيرة لمجلس تنفيذي المحافظة برئاسة المحافظ، الخميس، بحضور نائبه عمرو البشبيشي، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ووكلاء الوزارة، رؤساء القطاعات الخدمية بالمحافظة.