شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مقبرة مقامة بالمخالفة على حرم الطريق بمركز بلبيس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع مركز الشرطة، بالتصدى لمحاولة قيام أحد المواطنين ببناء مقبرة والتعدي على حرم الطريق داخل الجبانات، وتمت إزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين، وإزالة أي تعديات في المهد وتطبيق القانون على الجميع.