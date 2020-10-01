شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستعرض آخر تطورات تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لـ«حلوان للأسمنت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمنت، ولذلك لاستعراض الجهود التي تقوم بها الشركة للتحكم في الملوثات الصناعية من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بها، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة.
أكدت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية بحيث لا يؤثر نشاط الشركة على البيئة أو المجتمع السكني المحيط بها، وضرورة أن يشمل برنامج تنفيذ خطة الإصحاح بالشركة حلول فورية لمعالجة أية قيود قد تصدر عن حدود الانبعاثات المنصوص عليها في قانون البيئة.
كما أبدت وزيرة البيئة استعداد الوزارة توفير التمويل اللازم للشركة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة- الذي تنفذه الوزارة في ظل استفادة الشركة من تمويلات البرنامج قبل ذلك.
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