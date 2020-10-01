شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عيادة للأمراض المعدية بمستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور شريف محسن مدير مستشفي العبور التخصصي، عن إنشاء عيادة للأمراض المعدية والمتوطنة تحت إشراف نخبة من السادة الاستشاريين وأساتذة الأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس والتي تعد الخطوة الأولي والنواة لإنشاء وحدة متكاملة لهذا التخصص وتقدم العيادة خدماتها من كشف وتحاليل وأشعة على مدار الأسبوع وتستهدف تشخيص وعلاج الأمراض المعدية بأنواعها المختلفة وتقييم الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كوفيد 19 كذلك توعية وتوجيه ومتابعة الحالات المشتبه إصابتها وتقديم العلاج والتعليمات للحالات التي تحتاج لعلاج دوائي أثناء العزل المنزلي بالإضافة إلى حجز الحالات التي تحتاج لرعاية متقدمة داخل المستشفي. مشيراً إلى ان ذلك يأتي في إطار الدور الرائد الذي تقوم به المستشفي واستعدادًا لمواجهة أي موجة محتملة من الفيروس.

وقال «محسن» ان هذا الافتتاح يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتمشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توافر كافة الإمكانيات لمتابعة وتقييم الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وتقديم العلاج للحالات المؤكد إصابتها، مؤكداً أن إدارة مستشفيات جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة الاستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، كان لها الرؤية المبكرة في هذا الشأن والتي بدأت منذ إبريل الماضي بتحويل مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور لمستشفى عزل وانتهاءً بالمستشفى الميدانى لمواجهة الأزمة على أعلي مستوي من الكفاءة والجودة.