شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة السبت والأحد المقبلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن الضرائب العامة، وضريبة المبيعات، والدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به، وآخر شارع المصالح، السبت المقبل.

وأضاف المركز، في بيان، الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي أيضًا عن عمارات النجدة، وعمارات الشيخ شحات، الأحد المقبل، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتي 2 ظهرًا لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.