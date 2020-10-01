رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يتفقد فصول محو الأمية.. ويتقمص دور المعلم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة تفقدية لعدد من فصول محو الأمية وتعليم الكبار بمعهد فتيات العصافرة، وفتيات سيدي بشر بإدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، اليوم الخميس، لمتابعة سير الدراسة، وتشجيع الدارسين على التعلم.

وأكد «هاشم» على أهمية التعلم والقراءة، حيث إن أول ما نزل على الرسول، صلى الله عليه وسلم، من القرآن الكريم قوله «اقرأ باسم ربك الذي خلق»، والإسلام يحثنا على التعلم، والعلم نور يهدي صاحبه ويضيء له الطريق، وغير المتعلم كالأعمى، والعلم يحمي الإنسان من الوقوع في كثير من الأخطار، وشدد على المعلمين بالتركيز على الجانب الأخلاقي والقيمي بجانب تعليم القراءة والكتابة.

وخلال الجولة تقمص رئيس المنطقة الأزهرية دور المعلم وألقى بعض الإرشادات التعليمية للدارسين وقدم شحاً لهم على «السبورة».

ولفت إلى أن الدراسة بفصول محو الأمية وتعليم الكبار تتم بـ33 معهداً على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، ويبلغ عدد المستفيدين 433 دارسًا.

شارك في الجولة كل من الدكتور محمد القزاز، والدكتور محمد كامل، عضوي المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، وعصام فوزي، مدير التعليم الثانوي، وعصام المرعشلي، مدير التعليم الابتدائي، والدكتور على حسن، منسق عام المنطقة لتعليم الكبار، وسعيد مطاوع، منسق إدارة المنتزه، وأحمد شبل، مشرف إدارة المنتزه، وعصمت أنور، عميدة معهد فتيات العصافرة، وسعاد محمد، عميدة معهد فتيات سيدي بشر.

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رئيس "الاسكندرية الأزهرية" يتفقد فصول محو الأمية .. ويتقمص دور المعلم (صور)

رئيس "الاسكندرية الأزهرية" يتفقد فصول محو الأمية .. ويتقمص دور المعلم (صور)

رئيس "الاسكندرية الأزهرية" يتفقد فصول محو الأمية .. ويتقمص دور المعلم (صور)

رئيس "الاسكندرية الأزهرية" يتفقد فصول محو الأمية .. ويتقمص دور المعلم (صور)