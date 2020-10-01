شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية من مسؤولى البيئة للإطلاع على حالة المنشآت الصناعية بجنوب القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمتابعة الدورية والتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة خلال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، قامت الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتورة شيرين فكري مساعد الوزيرة، بمشاركة الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي بتنفيذ جولة ميدانية لتفقد الحالة البيئية لعدد من المنشآت الصناعية بجنوب القاهرة.

وتم خلال الجولة التفقدية الإطلاع على الحالة البيئية داخل بيئة العمل بالمنشآت الصناعية ومدى تأثير الأنشطة على البيئة المحيطة، حيث شارك في الجولة أعضاء لجنة محور التفتيش البيئى لجنوب القاهرة وممثل عن هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الجولة تم التأكيد على إحدى المنشآت الصناعية بضرورة اتخاذ ما يلزم من تحسينات تستهدف الوصول لأفضل أداء بيئي، والتنبية بخفض الأحمال البيئية بالتزامن مع مجابهة الوزارة لنوبات تلوث الهواء.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزيرة البيئة على مدار الساعة للحالة البيئية للمنشآت الصناعية، واستعراض التقارير المقدمة من أعضاء لجان التفتيش والإلتزام البيئي بكافة المناطق منها بدر، العبور، ٦ أكتوبر، عرب أبوساعد، العاشر من رمضان، أبورواش، ١٥ مايو، وحلوان.