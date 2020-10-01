شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تجري مقابلات لـ293 متقدماً لوظيفة «وكيل ومدير مدرسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة اختيار القيادات الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عملها برئاسة يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث أجرت مقابلات شخصية لـ 293 متقدماً لشغل وظيفة وكيل ومدير مدرسة المرحلة الاعدادية ووكيل ومدير مدرسة المرحلة الثانوية على مستوى إدارات مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أمس.

وشهدت المقابلات اتباع كامل للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالخضوع للماسح الحراري وارتداء الكمامات.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، رئيس لجنة اختيار القيادة الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن اللجنة تواصل عملها بإجراء المقابلات الشخصية لاختيار القيادات الإشرافية في 5 تخصصات إشرافية تضم وكيل مدرسة ومدير مدرسة وموجه وموجه أول وموجه عام، أمس.

وأضاف «الديب» أن اللجنة تضم في عضويتها، الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية في جامعة الإسكندرية، وخالد رمضان كامل مدير مديرية التنظيم والإدارة، والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية، والدكتورة ميسون سعد صالح أستاذ متفرغ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الإسكندرية ،والدكتور صلاح الخراشي الأستاذ المتفرغ بكلية التربية، وطارق فهمى نقيب المعلمين بالإسكندرية ورئيس لجنة الأمانة الفنية، وهالة كمال مدير عام التعليم العام.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للوظائف الإشرافية على مستوى الإسكندرية ١٧٨٥ شخص، والوظائف الإشرافية المقدم عليها وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة لكافة المراحل والإدارات التعليمية وموجه وموجه أول وموجه عام.

ولفت إلى انه تم اجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة اعدادى ومدير مدرسة ثانوى ووكيل مدرسة اعدادى ووكيل مدرسة ثانوى باجمالى 293 شخصاً أمس الأربعاء، بواقع 53 شخصاً لوظيفة مدير مدرسة و240 لوظيفة وكيل مدرسة، على أن يتم إجراء مقابلات شخصية لوظيفة مدير مدرسة ابتدائى، اليوم الخميس، باجمالى 129 شخصاً، كما تجرى مقابلات المتقدمين لوظيفة موجه وموجه اول وموجه عام «تنسيق خدمات»،باجمالى 210 شخصاً ووكيل مدرسة فنى ومدير مدرسة فنى وموجه فني وموجه اول فني وموجه عام فنى باجمالى 185 شخصاً، السبت 3 أكتوبر .

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