شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان»: لجنة متخصصة لفحص الطرق بعد رصفها لتطبيق معايير الجودة العالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات رصف الطرق في قرى ومدن المحافظة، مشددا على التأكد من خلال لجنة متخصصة ستفحص الطرق بدقة في نقاط متفرقة منها.

جاء ذلك خلال تفقد «الهجان» أعمال رصف طريق «بنها- جمجرة»، بدء من مبنى المجلس القومي للمرأة مرورا بكوبري الفحص، ثم قرية كفر سعد وصولا إلى قرية ميت راضي وجمجرة القديمة، ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق، ورافقه خلال الجولة المهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان مستشار المحافظ للشؤون الهندسية، والمهندس محمد إسماعيل مدير عام الطرق، والدكتور إسلام رجب مدير التطوير الحضري بالمحافظة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن هذا الطريق يجري رصفه بطول 5 كيلو وبتكلفة مبدأية تصل إلى 14 مليون جنيه.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير طريق طابا بمدينة بنها، والذي يبلغ طوله 3500م، باعتماد 30 مليون جنيه، مشددا على الانتهاء منه في الموعد المحدد .

كما تفقد تطوير كورنيش الرياح التوفيقي بمنشية النور بمدينة بنها، ويشمل التطوير توسعة وإعادة هيكلة للسور وتجميله للظهور بالشكل الحضاري اللائق باعتباره متنفسا للمواطنين،

وأكد «الهجان» إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة الحالية طفرة ملموسة، فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من المدن والقرى، بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين.

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أعمال رصف طريق بنها - جمجرة

أعمال رصف طريق بنها - جمجرة

أعمال رصف طريق بنها - جمجرة

أعمال رصف طريق بنها - جمجرة