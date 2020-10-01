شكرا لقرائتكم خبر عن الفقي: أمير الكويت الراحل رجل مصالحات.. والعلاقات المصرية الكويتية قديمة ومتجذرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المنطقة العربية فقدت رجلا حكيما بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، لافتا إلى أنه كان رجل المصالحات في المنطقة وحسن النية ومتحدثا لبقا سعى إلى وضع بلاده في مكانة جيدة بين دول العالم.

وأضاف الفقي، خلال لقائه الأسبوعي، مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر، على فضائية إم بي سي مصر، إنه من المفارقات أن يكون آخر لقاء للرئيس الراحل عبدالناصر مع أمير كويتي وتوفي أمير الكويت في الذكرى الخمسين لوفاة عبدالناصر.

وتطرق الفقي إلى العلاقات المصرية الكويتية، قائلا: «العلاقات المصرية الكويتية قديمة ومتجذرة، وعلاقتنا معها جيدة منذ زمن طويل، فهي الدولة التي أنشأت جمعية دعم مصر بعد حرب 73 وقاموا ببناء ضخم في السويس وكانوا شديدي الحماس لدعم مصر حتى قبل الغزو العراقي لدولتهم».

وأشار إلى أن أمير الكويت الراحل هو رجل مصالحات يحاول أن يوفق بين كل الأطراف وحاول كثيرا في الأزمة القطرية الخليجية فهو رجل يسعى دائما إلى توحيد الفرقاء.

وأكد أن الأمير الراحل خلق قدرا كبيرا من الاستقرار ودفع بعناصر شابة، منهم رئيس مجلس الأمة، كما وضع خطا فاصلا لعائلته يمنع فكرة الاستعلاء على أي شخص من الكويت ولا يجعلهم فوق المحاسبة.

ورأى الفقي أن الكويت من آخر الدول التي ستطبع مع إسرائيل لأنها تتمسك بثوابت القضية الفلسطينية، والكويت احتضنت القيادات المؤسسة للعمل النضالي.

وقال إن الكويت من رواد الديمقراطية في الخليج رغم أن تركيبتها السكانية معقدة بوجود السنة والشيعة، ولكن لديهم قدرا كبيرا من الإحساس التلقائي للديمقراطية.

وأضاف أنه لا يظن أن ملف العلاقات الخارجية الكويتية سيتغير، فهي عائلة تحكم وأفكارها متقاربة، ونذكر للكويت جزءا آخر في المساهمة الثقافية العربية متمثلة في دعم الحركة الثقافية العربية.

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وتابع :«الكويت بدأت مبكرا عن كل دول الخليج، وبالتالي الاهتمام بالتعليم لديهم كان مبكرا وتشكل وعيا كويتيا بدورهم العربي والإسلامي والآسيوي».

وقال إن مصر اتخذت موقفا واضحا لا لبس فيه على الإطلاق في الغزو العراقي للكويت وخلقت غطاء سياسيا رافضا للغزو بالتعاون مع سوريا.

وتحدث «الفقي» عن الذكرى الخمسين لوفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قائلا: «عبدالناصر كان لديه كاريزما شخصية قادرة على الدخول إلى قلب المواطن البسيط ولديه الكثير من المميزات وخلق روحا جديدة في مصر، ورغم كره الغرب له إلا أنهم كانوا يحترمونه».