شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يكرم ابنة القليوبية بطلة العالم في المصارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللاعبة الدولية أميرة عنتر، بطلة العالم في المصارعة وابنة مدينة شبرا الخيمة، لحصولها على كأس مصر للسيدات في البطولة التي أقيمت بنادى قارون بمحافظة الفيوم بمشاركة 26 محافظة وتأهلها لبطولة إفريقيا بتنزانيا وبطولة العالم بلبنان.

ووجه المحافظ الشكر للاعبة المصرية الدولية على نجاحها وتألقها في البطولة، مطالبا إياها بتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى المحلى والعربي والإفريقي والدولى.

شهد الاحتفال الذي أقيم بنادى قارون حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم واحمد الأفندي عضو مجلس إدارة نادي قارون ومدير النشاط والمستشار محمد مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو وعضو الاتحاد الإفريقي والدكتور أسامة سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للكابادي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي وسكرتير عام الاتحاد العربي للكابادي.

يذكر أن اللاعبة والبطلة المصرية أميرة عنتر من مواليد مارس 1989م بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وحاصلة على عدد من البطولات المحلية والدولية ومنها بطولة إفريقيا للمصارعة بالمجر وبطولة العالم بلبنان، وعدد من البطولات على مستوى العالم ببيلاروسيا وبلغاريا وكندا.

وطالبت «أميرة»، وزير الشباب والرياضة، بتوفير الدعم لتلك النوعية من الرياضة التي ترفع اسم مصر على مستوى العالم بما يزيد من فرص تألق اللاعبين وتمثيلهم المشرف لوطنهم مصر .

وأشارت إلى أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمشاركة في بطولتى إفريقيا بتنزانيا وبطولة العالم بلبنان، وأنها واثقة من تحقيقها لكأس البطولة والتى تتمنى أن تقدمها بنفسها للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي رفع اسم مصر عاليا وأعاد الوطن مصر لمكانته على مستوى العالم .

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