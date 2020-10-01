شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادى توافق على إشهار النادى الرياضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى فى جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على إشهار النادي الرياضي بالجامعة تحت اسم (نادي جامعة جنوب الوادي الرياضي) لخدمة أبناء الجامعة والمحافظة والإقليم ككل.

كما وافق على عقد بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة والصدقات المصري وجامعة جنوب الوادي، يتضمن تخصيص خمس منح دراسية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة. ووافق على بروتوكول التعاون بين كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي ومستشفي النيل بالغردقة لتدريب طلاب الامتياز من خريجي كلية التمريض، والموافقة على قبول الطلاب المرشحين والمحولين (انتساب موجه) للعام الجامعى القادم لمجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة جنوب الوادى.

كما ناقش المجلس كتاب المجلس الأعلي للجامعات بشأن مقترح خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعات المصرية والمدن الجامعية للعام الدراسي 2021/2020

ووافق المجلس على اعتماد الخطة الاستراتيجية لكلية التمريض ـ جامعة جنوب الوادى ـ وذلك بعد التعديلات التي تمت بمركز التخطيط الاستراتيجى والموافقة على تشكيل مجلس إدارة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ـ جامعة جنوب الوادي ـ وحدة ذات طابع خاص طبقاً للائحة المركز، والموافقة على الخطة الاستراتيجية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة للعام الجامعي 2021 /2020

ووافق المجلس على تعيين كل من الدكتور أحمد العبد أحمد سعد والدكتورة حنان محمود عبد اللطيف في وظيفة أستاذ بكلية الطب، وتعيين الدكتور محمد عبدالهادى عبدالسميع في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية بقنا والدكتور محمد تاج الدين سعيد والدكتور حسام الدين محمد محمود في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي للدكتور الحسين البدرى الضوى لوظيفة استاذ مساعد بكلية الطب البيطرى، ومنح اللقب العلمي للدكتور رحمة اسحاق عجيب لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية.

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ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور رجاء احمد عباس احمد والدكتور محمود صبرى عبد الحكيم بكلية العلوم والدكتور تاج خالد أحمد محمد بكلية الآداب والدكتورمحمود كمال عربي موسي بكلية التجارة، وكل من الدكتور أحمد محمد علي والدكتور منتصر عبد الستار محمد بكلية الهندسة والدكتور أمل جابر محمد بكلية الصيدلة.