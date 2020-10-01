شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد رصف طرق بنها وطابا وتطوير كورنيش الرياح التوفيقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأربعاء ، أعمال رصف طريق بنها جمجرة إبتداء من مبنى المجلس القومي للمرأة مرورا بكوبري الفحص، ثم قرية كفر سعد وصولا إلى قرية ميت راضي وجمجرة القديمة.

ينفذ الطريق ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبري، ورافقه بالجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان مستشار المحافظ للشئون الهندسية والمهندس محمد إسماعيل مدير عام الطرق والدكتور إسلام رجب مدير التطوير الحضري بالمحافظة.

وقال الهجان إن هذا الطريق يجرى رصفه بطول 5 كيلو، وبتكلفة مبدأية تصل إلى 14 مليون جنيه، مؤكدا على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، مشيرا أنه سيجرى التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستفحص الطريق بدقة في نقاط متفرقة منه.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير طريق طابا بمدينة بنها، والذي يبلغ طوله 3500م، باعتماد 30 مليون جنيه،وشدد الهجان على الانتهاء منه في الموعد المحدد .

كما تفقد تطوير كورنيش الرياح التوفيقي بمنشية النور بمدينة بنها، ويشمل التطوير توسعة وإعادة هيكلة للسور وتجميله للظهور بالشكل الحضاري اللائق باعتباره متنفسا للمواطنين،

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة الحالية طفرة ملموسة، فيما يخص رصف الطرق في عدد كبير من المدن والقرى، بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن في القليوبية بالشكل الأمثل المستهدف تحقيقه.