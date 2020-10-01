شكرا لقرائتكم خبر عن «برج العرب الطبية» تتصدر إدارات الإسكندرية بنسبة تنفيذ 22.5% بمبادرة «الأمراض المزمنة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة حنان أنور، مدير الإدارة الصحية ببرج العرب فى الاسكندرية، أن الإدارة تصدرت الادارات الصحية على مستوى الاسكندرية بتحقيق أعلى نسبة تغطية حتى الان بين المناطق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوى.

وأضافت أنه بلغ عدد المستفيدين بالمبادرة حتى الان ما يقرب من 9000 مواطن، من إجمالي 40 ألف مواطن مستهدف بالحملة بنسبة تغطية 22.5% بعد انتهاء اليوم الثانى عشر من الحملة.

وأشارت الى أن الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أجرى جولة ميدانية لوحدة برج العرب القديم لطب الأسرة والمركز الصحي ببرج العرب لتفقد أعمال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوى، وشدد خلال الجولة على أهمية تغطية الحملة لجميع المواطنين المترددين على مستشفى برج العرب المركزى ووحدات طب الأسرة طالما كانوا ضمن المستهدفين بالمبادرة ، حيث قرر وكيل الوزارة وضع فرق ثابتة بمستشفى برج العرب لمتابعة المترددين عليها .

وأوضحت مدير الادارة، أن عدد الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة يبلغ 18 فريقا من بينها 12 فريق ثابت يعمل فترة صباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا بوحدات البرج القديم وبهيج والغربانيات وأبو صير والمركز الصحي والقرى الأولى والثانية والرابعة والسادسة والتنمية وعبد الباسط وعيادات بهيج العلاجية، وفريقين يعملان فترة مسائية من الساعة الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء بوحدة البرج القديم والمركز الصحي ،علاوة على 4 فرق متحركة.

"برج العرب الطبية" تتصدر ادارات الاسكندرية بنسبة تنفيذ 22.5% بمبادرة "الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى"

"برج العرب الطبية" تتصدر ادارات الاسكندرية بنسبة تنفيذ 22.5% بمبادرة "الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى"

"برج العرب الطبية" تتصدر ادارات الاسكندرية بنسبة تنفيذ 22.5% بمبادرة "الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى"

"برج العرب الطبية" تتصدر ادارات الاسكندرية بنسبة تنفيذ 22.5% بمبادرة "الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى"

"برج العرب الطبية" تتصدر ادارات الاسكندرية بنسبة تنفيذ 22.5% بمبادرة "الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى"

"برج العرب الطبية" تتصدر ادارات الاسكندرية بنسبة تنفيذ 22.5% بمبادرة "الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى"

"برج العرب الطبية" تتصدر ادارات الاسكندرية بنسبة تنفيذ 22.5% بمبادرة "الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى"