شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المستشفيات والمشروعات لدفع الأعمال بها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتفقد عدد من مشروعات المحافظة، يرافقه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ ومجدي نجاح رئيس مجلس مدينة قليوب واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية.

استهل «الهجان» جولته بتفقد إنشاءات مستشفى طوخ المركزي، وتشمل المستشفي ( مناطق الانتظار- المكاتب الإدارية- العيادة الخارجية- قسم الطوارئ- قسم الغسيل الكلوي- قسم العلاج الطبيعي- العناية المركزة- قسم الأشعة- التعقيم المركزي- غرف عمليات- استراحات الأطباء والتمريض- قسم النساء والولادة- قسم المعامل- الحضانات- قسم الحروق- قسم جراحة المناظير) بتكلفة 308 ملايين جنيه، ثم قام «الهجان» بمتابعة أعمال إنشاء كوبري قلما بمدينة قليوب بتكلفة 220 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 45%، وشدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء في الموعد المحدد له.

وتوجه المحافظ لمدينة القناطر الخيرية، حيث تفقد أعمال إنشاء مستشفى القناطر المركزي، الذي تبلغ تكلفته ٢٨٣ مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتي مناظير و27 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك يحتوى المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوى، ويبلغ عدد الآسرة 205 آسرة، ونسبة التنفيذ 80%.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة، مستشفى الحروق الذي يعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق والمقام على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفته 300 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي، بالإضافة إلى ثلاثة طوابق، ويشمل الدور الأرضي (الاستقبال والطوارئ- الأشعة- عيادة حروق- المطبخ- المغسلة)، كما يتكون الطابق الأول من ( 2 غرفة عمليات- 12 سرير رعاية مركزة- غرف إفاقة)، ويشتمل الطابق الثاني على (12 سرير إقامة) ويحتوي الطابق الثالث على معمل وغرف ومكاتب إدارية، نسبة التنفيذ 85%.

ومن جانبه، شدد المحافظ، خلال جولته، على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفيات بالقناطر الخيرية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمها وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن.. ثم توجه لتفقد محطة معالجة صرف صحي أجهور الصغرى، وكان في استقباله المهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حيث إن المحطة ستعمل بطاقة 20 ألف م3/يوم مرحلة أولى، وإجمالي طاقة المرحلة الحالية والمستقبلية 40 ألف م3/يوم، بتكلفة 185 مليون جنيه، وتخدم المحطة قرى (ترسا- قرقشندة- أجهور الصغرى- قرنفيل- البرادعة- سندبيس- عزبة سيد محمد).