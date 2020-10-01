مسؤول بـ«حماية الشواطئ» يتفقد مشروعات تدعيم «قايتباى» والكورنيش (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المهندسة عزة عبد الحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ فى وزارة الموارد المائية والرى، جولة ميدانية الخميس لتفقد الأعمال الجارية ضمن مشروعات الحماية التى تنفذها الهيئة فى الإسكندرية حاليا للوقوف على معدلات التنفيذ ورصد المعوقات والعمل على حلها لاستكمال المشروعات.

وشملت الجولة تفقد أعمال حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، ومشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي ومتابعة أعمال الصب المهمة أعلي الرصيف البحري، وذلك فى إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال، وفي ضوء توجيهات المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأنهت الشركة المنفذة نحو 62% من أول مشروع بحرى هندسى متكامل لحماية قلعة قايتباى فى الإسكندرية، بتكلفة 267 مليون جنيه، تمهيدا لتسليمه فى ديسمبر 2020 كما هو مقرر له، كما تم الانتهاء من المشاية الخرسانية المثبتة على خوازيق خرسانية بطول 110 أمتار، وتركيب الدرابزين على الكوبرى، فيما تم إنجاز حوالى 400 متر من حاجز الأمواج البالغ طوله 550 متراً.

ويقع المشروع فى 5 أجزاء، الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية مثبتة على خوازيق خرسانية بطول 110 أمتار، ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر، وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال فى المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة ويأخذ شكلا دورانيا حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متر من الناحية الشمالية، وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد مشروعات تدعيم "قايتباى" والكورنيش و الرصيف البحرى (صور)

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد مشروعات تدعيم "قايتباى" والكورنيش و الرصيف البحرى (صور)

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد مشروعات تدعيم "قايتباى" والكورنيش و الرصيف البحرى (صور)

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد مشروعات تدعيم "قايتباى" والكورنيش و الرصيف البحرى (صور)

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد مشروعات تدعيم "قايتباى" والكورنيش و الرصيف البحرى (صور)