شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات جنيه قيمة متجمد العلاوات الخمس الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه جرى صرف الجزء الأول من المعاشات الخمسة في أول شهر يوليو، لافتًا إلى وجود بعض الحالات التي لم تراجع بشكل جيد، كما لم تقدم المنشآت المستندات الدالة على أنها تحصل على العلاوات الخمس. وأضاف عوض خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon: "استكملنا جزءً آخرًا في شهر سبتمبر، وفي هذا الشهر كان متبقيًا لدينا 90 منشأة من الشهر الماضي، قمنا بمراجعتهم، ووجدنا أن هناك 34500 شخص مستحقين للصرف، وسيقومون بصرف الجزء الثاني من المتجمد مع معاش هذا الشهر".

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وتابع: "إجمالي المواطنين الذين سيقومون بصرف متجمد العلاوات الخمس هذا الشهر تكلفته 7 مليارات جنيه، مع 18 مليارات جنيه تكلفة المعاشات الشهرية العادية، ولهذا فإننا هذا الشهر سيشهد صرف 25 مليارات جنيه قيمة معاش شهر أكتوبر والربع الثاني من المتجمد".

وأشار إلى أنه جرى تقسيم أصحاب المعاشات على 3 مراحل، مضيفا: اليوم يشهد بعض الزحام لأنه أول أيام صرف معاشات الشهر الجديد: "الشريحة الأولى ستصرف المعاشات اليوم والأحد، والشريحة الثانية ستصرف يومي الإثنين والثلاثاء ، أما الشريحة الأخيرة فستقوم بالصرف يوم الأربعاء والأحد، لأن الخميس سيكون عطلة، مع إتاحة الصرف للجميع بالكارت من اليوم الأول للصرف، وبالتالي لا ضرورة لأصحاب المعاشات بأن يأتوا إلينا لصرف المعاشات".