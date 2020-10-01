شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يواصل تجاهل تغريدات التحريض ضد حرق الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهلت إدارة "تويتر"، كافة دعوات التحريض والعنف والإرهاب، التي يدعو لها تابعون من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث انتشرت تغريدات اللجان الإخوانية التي تدعو للعنف وحرق مؤسسات الدولة المصرية، والإرهاب ضد الشرطة المصرية وأفرادها وضباطها، رغم كافة الضوابط التى يضعها الموقع على مستخدميه لعدم التحريض على العنف والإرهاب، ولكن يبدو أن الموقع ينتقى من يطبق عليهم هذه القواعد، فمنذ الأمس، وعشرات التغريدات من لجان الجماعة الإرهابية، تواصل تحريضها لاستخدام العنف، واللجوء إلى السلاح في وجه شرطة مصر.



حساب بإسم أم محمد

عشرات التغريدات التي حملت أسماء مستعارة من مستخدمين مجهولين، استخدموا عبارات التحريض على العنف ضد الشرطة المصرية في هاشتاجات مسيئة تحمل ألفاظا نابيا، وهى سقطة جديدة لموقع التغريدات.



اسماعيل باشا

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حساب بإسم غدا تطير العصافير

حساب باسم "أم محمد" كتب محرضا ضد شرطة مصر، "ناقص ايه علشان تشيل السلاح ياناس افهوا بقى كفاية ذل كفاية مرار"، بينما قال حساب باسم "غدا تطير العصافير"، "المفروض الأقصر لو فيها رجالة تقابل ** الداخلية بالسلاح مافيش حل تانى"، بينما قال حساب "مصر المحتلة"، "شكلوا لجان مسلحة لحماية المتظاهرين"، وقال حساب يحمل اسم "إسماعيل باشا"، "ما فيه حل غير تشكيل لجان مسلحة لحماية المتظاهرين من البلطجية"



حساب بإسم مصر المحتلة



هشام عبد الله

الممثل الهارب الإرهابى هشام عبد الله كتب عبر حسابه على تويتر، "نداء للقرى المجاورة لقرية العوامية بالاقصر .. ادعموا اخوتكم وهبوا لنجدتهم جزء من اشتباكات العوامية المشتعله الان بعد مقتل احد شباب القرية اثناء دفاعه عن والده من بلطجة الداخلية".