شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الكويت يبرز زيارة السيسى وتقديم العزاء فى أمير البلاد الراحل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز التليفزيون الكويتى، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وكان فى استقباله لدى وصوله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح، وكبار المسؤولين الكويتيين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى دولة الكويت لتقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الديوان الأميرى الكويتى قد أعلن أمس الأول الثلاثاء، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن قطع التلفزيون الرسمى الكويتى قد بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

Advertisements

ونقل تلفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بأذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.