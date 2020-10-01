شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت وكبار المسؤولين في مقدمة مستقبلى الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء فى وفاة الشيخ صباح الأحمد، وكان فى استقباله لدى وصوله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح، وكبار المسؤولين الكويتيين.

وكان الديوان الأميرى الكويتى قد أعلن أمس الأول الثلاثاء، نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن قطع التليفزيون الرسمى الكويتى بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تليفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بأذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.