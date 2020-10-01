السيسي يصل الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الي دولة الكويت لتقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

وكان الديوان الأميرى الكويتى قد أعلن أمس الأول الثلاثاء، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن قطع التلفزيون الرسمى الكويتى قد بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بأذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.