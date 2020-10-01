شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد والشاحنات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير توقيع اتفاقية بالاشتراك مع وزارة قطاع الأعمال لإنشاء شركة لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، وتقدم ”الخليج 365” فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه الشركة وعملها ودورها والمهام التي ستقوم بها: 1- إنشاء الشركة يستهدف زيادة إيرادات قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد. 2ـ الشركة ستكون مستقلة إداريا وماليا عن هيئة السكة الحديد لكنها ستكون مملوكة لهيئة السكة الحديد التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال. 3ـ يجرى دراسة توسيع ملكية الشركة لإدخال القطاع الخاص بها. 4ـ إنشاء الشركة يشمل نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات/الشاحنات). 5- المخطط يشمل نقل الحاويات على الشاحنات إلى محطات السكة الحديد لإكمال رحلتها بقطارات البضائع المجهزة لنقل الحاويات أو العكس. Advertisements 6- وزارة النقل تخطط لتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي. 7- سوف يتم نقل تبعية أصول قطاع البضائع بالسكة الحديد وكذلك بعض أصول الشركة القابضة للنقل البحري والبرى للشركة التي سيتم إنشاءها وفق قيمتها السوقية لتمثل نصيب كلا الطرفين بالشركة الجديدة. 8- سيتم اختيار إحدى شركات الإدارة المتخصصة العالمية لادارة هذه الشركة. 9- الشركة الجديدة ستكون مملوكة للدولة ممثلة فى كلا من هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحري والبرى. 10- وزارة النقل تنسق مع وزارة قطاع الأعمال لسرعة إنهاء إجراءات إنشاء هذه الشركة.

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