شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يناقش تعديل مسار دخول وخروج الحافلات السياحية لساحة أبو الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم 6 لعام 2020، وذلك بحضور كل من محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر ،ومحمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بالمحافظة، والعميد عمرو حسن، وكيل وزارة شؤون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات والمديريات، ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

وبحسب بيان، الأربعاء، ناقش الاجتماع الكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص المتابعة الدورية لاعمال تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وخاصة مشروعات رفع كفاءة الطرق وتاهيل وتبطين الترع وطلاء الواجهات.

كما تم مناقشة مقترح تعديل مسار دخول وخروج الحافلات السياحية لساحة معبدالأقصر لتسهيل الحركة المرورية بميدان ابو الحجاج بوسط المدينة، كما تم الموافقة على إعادة تجديد ترخيص السيارات الكبود العامة بمراكز ومدن المحافظة لمدة ثلاثة أشهر، والموافقة على استضافة مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنين بشرق السكة لطلاب المرحلة الإبتدائية نظرا لجاهزية المدرسة لذلك، ولحل أزمة التكدس ببعض المدارس الابتدائية لحين صدور قرار بتحويلها لمدرسة للتعليم الأساسي.

من جانبه شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على المسئولين للقيام بالتفتيش على المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمتابعة انتظام اعمال منظومة التصالح ومدى تسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكدا على ان أي موظف سيتم تكليفه بعمل ما ولم ينفذه سيتم وقفه عن العمل فورًا.