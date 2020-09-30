شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ أمير الكويت الجديد: نصلي من أجل أن يمنحكم الله المعونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت الكنيسة القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد.

وأصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،بيانا الأربعاء قالت فيه :«سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يطيب لي أن أهنئكم بتقلد منصب أمير البلاد خلفًا لسمو الأمير صباح الأحمد الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات» .

وقال البابا نصلي طالبين من الله ان يمنحكم القوة والمعونة لتحقيق المزيد من التطلعات لشعبكم الشقيق، واستكمال مسيرة التنمية والبناء، ونصلي أن يحفظكم الرب القدير ويبارك في كل ما تمتد إليه أيديكم، ويهدي خطاكم في طريق الخير والسلام لبلادكم وللوطن العربي الكبير وللإنسانية كلها.

كما أرسل بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحاق، برقية تهنئة للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على تقلده منصب أمير البلاد.

وذكر بيان الكنيسة: «يهنئ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على تقلده منصب أمير البلاد، خلفًا لسمو الأمير صباح الأحمد الذي توفي صباح أمس الثلاثاء بعد مسيرة حافلة بالعطاء».

وجاء نص التهنئة:«باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على تقلده منصب أمير البلاد، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد».

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