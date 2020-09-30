شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير العدل ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير محكمة شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتنح المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، غدًا الخميس، في التاسعة صباحًا، أعمال تطوير محكمة شبين القناطر.

ويشهد حفل الافتتاح رؤساء محاكم شبرا الخيمة وبنها، وعدد من المستشارين والقضاة، وأعضاء نادي قضاة القليوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.