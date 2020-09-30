شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد حسام كمال حسين علي مدرسة قونة الثانوية بقلين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تخصيص مساحة 2133 مترًا لإقامة مستشفى للأطفال بمبني الوحده الصحية بالحمراوي بمركز كفر الشيخ.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظه برئاسة المحافظ، وحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات الخدمية.
وذكر المحافظ في بيان، أنه تم الموافقه على إطلاق اسم الشهيد حسين كمال على حسين، على مدرسة قونه الثانوية التابعة لقونة بقلين، وتقرر أيضًا إحلال وتجديد مبني الإداره الصحيه بالحامول على مساحة 748 مترًا.
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