شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بالسيسي: الوطن يحتاج لقيادات استثنائية تخرج به لبر الأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بمحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين والحضور كما قدم خالص الشكر والتقدير للمحافظ لتشريفه الجامعة ومشاركته اجتماع مجلسها ووجه دسوقي الشكر للمحافظ على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقري متمنياً التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة كما وجه له الشكر أيضا لدعمه للجامعة متنميا له التوفيق والسداد.

وأشاد رئيس الجامعة بالقيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال أن الوطن يمر بظروف استثنائية على كافة الأصعدة ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على إدارة الأزمة والخروج بها إلى بر الأمان .

وصادق مجلس جامعة كفرالشيخ على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق ومحضر اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العملية ومحضر اجتماع لجنة المنشآت الجامعية .

فيما أعرب رئيس جامعة كفرالشيخ عن سعادته بالزيارة التاريخية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للجامعة، كما أعرب عن سعادته بدعم القيادة السياسية، بتوفير كل عوامل النجاح والتطور الذي يحقق أهداف الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الست الماضية في مختلف القطاعات وجميع الأصعدة حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسؤولية استعادة مصر لمكانتها الدولية الرفيعة ونجحت في استعادة الاستقرار والأمن من خلال رؤية استراتيجية وتخطيط علمي مدروس وحققت إنجازات ملموسة وواضحة في قطاعات الدولة كافة فضلاً عن المبادرات المتعددة التي تهدف لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق مستوى أفضل.

وقال دسوقي إنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية حرص على الالتقاء بشباب المبتكرين والقائمين على البحث العلمي وعلماء مصر في الداخل والخارج مؤكداً أن الدولة تهتم اهتماما كبيراً بالتعليم والعلم والعلماء فضلاً عن تكريمهم.

وأكد أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه المستمر للجامعة.

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وشدد دسوقي على العمداء إطلاع مجالس الكليات والزملاء والطلاب على الإنجازات والمشروعات القومية الموجودة على أرض الواقع في جميع قطاعات الدولة ونشر الوعي والتنوير ودعا إلى تفعيل الجانب التطبيقي وتفعيل الدورات التدريبية كما وجه المجلس التهنئة للدكتور محمد عبدالعال بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور طه إسماعيل بمناسبة تكليفه بالإشراف على كلية الطب البشري متمنياً لهما التوفيق والنجاح .

كما أكد على سرعة نشر الجدوال الدراسية للطلاب كما شدد على ترشيد الإنفاق كما أعلن تخفيض قيمة بدلات حضور اللجان والاجتمات بنسبة ٥٠ بالمائة .

وقال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أنني يسعدني التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات الجامعة كما يسعدني التواجد في الجامعة التي وصفها بمشاعل التنوير في المحافظة ووجه الشكر للجامعة بعلمائها ومنسوبيها وطلابها لتوفير حلول ومقترحات ودراسات للمشكلات على كافة الأصعدة.

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