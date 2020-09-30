شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: رفع درجة الاستعداد القصوى للعام الجامعي وسط إجراءات احترازية مشدده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الكليات لإستقبال عام دراسي وسط إجراءات احترازية مشددة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء والمعاهد بالجامعة، برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، وبمشاركة هدى فرج، أمين عام الجامعة، وبحضور أمناء الكليات.

وفى بداية الاجتماع حرص الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، على تقديم الشكر لأمناء الكليات، نظرا للجهد المبذول استعداد للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021.

وطالب رئيس الجامعه بضرورة توفير كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع الإلتزام بقرار رئيس الوزراء بضرورة ترشيد الاستهلاك.

وفتح رئيس الجامعة حوارا مفتوح بين هدى فرج أمين عام الجامعة والأمناء حول المشاكل الإدارية داخل الكليات المختلفة وطرق حلها مع محاولة وضع حلول سريعة لهذه المشكلات.

وأعلن زكى عن استمرار الاجتماعات الدورية مع أمناء الكليات لبحث أي مشاكل والتدخل العاجل لحلها.

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