شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: رفع درجة الاستعداد القصوى للعام الجامعي وسط إجراءات احترازية مشدده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الكليات لإستقبال عام دراسي وسط إجراءات احترازية مشددة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء والمعاهد بالجامعة، برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، وبمشاركة هدى فرج، أمين عام الجامعة، وبحضور أمناء الكليات.
وفى بداية الاجتماع حرص الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، على تقديم الشكر لأمناء الكليات، نظرا للجهد المبذول استعداد للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021.
وطالب رئيس الجامعه بضرورة توفير كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع الإلتزام بقرار رئيس الوزراء بضرورة ترشيد الاستهلاك.
وفتح رئيس الجامعة حوارا مفتوح بين هدى فرج أمين عام الجامعة والأمناء حول المشاكل الإدارية داخل الكليات المختلفة وطرق حلها مع محاولة وضع حلول سريعة لهذه المشكلات.
وأعلن زكى عن استمرار الاجتماعات الدورية مع أمناء الكليات لبحث أي مشاكل والتدخل العاجل لحلها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
103,079
-
تعافي
96,094
-
وفيات
5,914
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة قناة السويس: رفع درجة الاستعداد القصوى للعام الجامعي وسط إجراءات احترازية مشدده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.