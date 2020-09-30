شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السوري: أولى الرحلات الجوية من مطار دمشق تتوجه إلى القاهرة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير النقل السوري زهير خزيم، إن أولى الرحلات الجوية من مطار دمشق ستكون وجهتها القاهرة، مؤكدا جاهزية المطار الذي من المقرر إعادة استئناف العمل فيه غدا.

جاء ذلك خلال جولة له في المطار اليوم للاطلاع على الإجراءات النهائية لإعادة افتتاح المطار غدا، واستئناف التشغيل المنتظم لتخديم الرحلات القادمة والمغادرة ولمختلف شركات الطيران.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها في «فيسبوك» أن الجهات المعنية في المطار أنهت التدابير الخاصة به من مركز صحي وأجهزة قياس حرارة وزيادة العناصر الطبية، والهجرة والجوازات، وافتتاح كوات للمصرف التجاري السوري، كما تم فرز عناصر وتركيب أجهزة تعقيم للركاب والحقائب، ورسم علامات أرضية لتحقيق التباعد المكاني، ولوحات دلالة وإرشاد، وزيادة فترات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة .

ومن المقرر أن تبدأ غدا الخميس الحركة الجوية من وإلى مطار دمشق وستقلع أولى رحلات السورية للطيران إلى القاهرة.