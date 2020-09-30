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رفع 18 طن مخلفات أشجار من شوارع حي وسط بالإسكندرية

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نبيل أبو شال 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت ادارة النظافة بحي وسط برفع كميات كبيرة من مخلفات الاشجار من ميدان زويل، ومن داخل مجمع مدارس محرم بك الرسمية لغات تقدر بـ18 طنا، بإشراف اللواء علاء يوسف رئيس الحي .

يأتى هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة لمواطني الثغر وفي إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة؛ ورفع كفاءة اعمالها بالحي، وجاري المتابعة والعمل مستمر .

ازالة 18 طن مخلفات اشجار من شوارع حى وسط
ازالة 18 طن مخلفات اشجار من شوارع حى وسط
ازالة 18 طن مخلفات اشجار من شوارع حى وسط
ازالة 18 طن مخلفات اشجار من شوارع حى وسط
ازالة 18 طن مخلفات اشجار من شوارع حى وسط
ازالة 18 طن مخلفات اشجار من شوارع حى وسط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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