شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح 115 ورقة امتحانية بمركز القياس والتقويم لامتحانات الفصل الصيفي بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس على مراعاة التباعد الاجتماعي داخل كنترولات التصحيح الالكترونى بمركز ووحدات القياس والتقويم بجامعة القناة مع الالتزام الكامل لكافة الضوابط الإحترازية الخاصة بحفظ أوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة داخل مقر الكنترول ويحظر التعامل مع الأوراق لمدة ٤٨ ساعة ومن جانبة أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب أن إمتحانات الفصل الدراسى الصيفى للعام الأكاديمي ٢٠٢١/٢٠٢٠ للكليات بنظام الساعات المعتمدة بدأت يوم الاحد الماضى ٢٧ سبتمبر وتجرى عملية التصحيح الالكترونى بصفه مستمرة . وأشار الدكتور عبدالرؤوف مصطفى مدير مركز القياس والتقويم إلى أنه تم تصحيح ١١٥ ورقه إلكترونية اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر بواقع تصحيح ٥٤ ورقه إلكترونية لطلاب كلية الزراعه بالاضافه إلى ٦١ ورقه إمتحانية لطلاب كلية الصيدلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,079

تعافي 96,094

وفيات 5,914

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصحيح 115 ورقة امتحانية بمركز القياس والتقويم لامتحانات الفصل الصيفي بجامعة القناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.