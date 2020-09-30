شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، الأربعاء، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ اللواء طارق الفقى، لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كل المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

وأكد القاضى، خلال الاجتماع الذى حضره المهندس حيدر عبدالعال، وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، والدكتور أحمد عطية محمود، المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على ضرورة استيفاء النموذج الخاص بالمحافظة نموذج (1أ، 1ب) بشكل دقيق، بالإضافة إلى تقرير المتابعة على الطبيعة دون زيادة أو نقصان، موجها بتجهيز النموذج (2) قبل يوم الأحد القادم للتوقيع عليه من قبل اللجنة بالكامل.

وقال القاضى، أن اللجنة إنتهت من مراجعة 160 ملف للتراخيص، موجها بالعمل على استكمال ملفات مركزي "جهينة وجرجا" واستكمال التوقيعات، وعقد اجتماع يوم الأحد القادم بحضور مديري الإدارات الهندسية، وجهاز التفتيش على أعمال البناء، والعمل على مراجعة جميع أعمال ملفات التراخيص، والإنتهاء من ما تبقى من ملفات وعددها 240 ملف.