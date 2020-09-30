شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 117 ألف طن و 9684 شاحنة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن ميناء الإسكندرية عن تواجد 76 سفينةبالميناء بعد أن وصلت إلى الميناء 11 سفينة، وغادرت 14 سفينة وتواجد 28 سفينة على الأرصفة و28 سفينة في الشحن والتفريغ وسفن حاويات، سفن بترول، وسفن بضائع عامة ،.

ويتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان تفرغان 45 ألف طن فحم وخشب، ويتواجد بالمخطاف الخارجي 18 سفينة سيتم ادخال الجاهز منهم طبقاً لأولويات التراكي .

وتم دخول دخول وخروج 9684 شاحنة عامة من وإلي الميناء كما خرج من الميناء عدد 2 قطار بإجمالي 49 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بشبرا.