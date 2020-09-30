شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 117 ألف طن و 9684 شاحنة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعلن ميناء الإسكندرية عن تواجد 76 سفينةبالميناء بعد أن وصلت إلى الميناء 11 سفينة، وغادرت 14 سفينة وتواجد 28 سفينة على الأرصفة و28 سفينة في الشحن والتفريغ وسفن حاويات، سفن بترول، وسفن بضائع عامة ،.
ويتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان تفرغان 45 ألف طن فحم وخشب، ويتواجد بالمخطاف الخارجي 18 سفينة سيتم ادخال الجاهز منهم طبقاً لأولويات التراكي .
وتم دخول دخول وخروج 9684 شاحنة عامة من وإلي الميناء كما خرج من الميناء عدد 2 قطار بإجمالي 49 عربة محمل بالقمح ومتجه إلى المطاحن بشبرا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,079
-
تعافي
96,094
-
وفيات
5,914
كانت هذه تفاصيل خبر تداول 117 ألف طن و 9684 شاحنة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.