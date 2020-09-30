شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يطلق اسم الشهيد محمود بلابل على مدرسة إعدادية بقرية طه شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على إطلاق اسم الشهيد ملازم أول قوات المسلحة «محمود عبدالغفار مختار بلابل» على المدرسة الإعدادية بنات بقرية طه شبرا بقويسنا، والذى استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء تخليداً لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية حفاظاً على مصرنا الحبيبة .

وأوضح محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ومشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية ومدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية قد شاركوا اليوم في توديع الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية طه شبرا، وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته .