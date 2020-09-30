شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسجل طلب تركيب عداد كودي إلكترونيًا من البيت؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتساءل الكثير من المواطنين، عن المميزات التي تتوافر بعداد الكهرباء الكودي، الذي يتم تركيبه بالمبانى المخالفة والعشوائية، لتوصيل التيار الكهربائي لها، وكيفية التقدم لتركيبه والشروط التي وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونشرت «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباءالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، فيديو توضيحي تم نشره أيضًا على الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، لمراحل قيام المواطنين الراغبين في التقدم لتركيب عداد كودى المبانى المخالفة والعشوائية عبر منصة الكهرباء الإلكترونية .

يحتوى الفيديو على جميع المراحل تفصيليا التي تُمكن المواطن التقديم إلكترونيا لضمان عدم التزاحم في هندسات الكهرباء المختلفة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فضَلا عن تخفيف العبء في الشوارع ومنع التجمعات والتكدس. حيث أن التسجيل إلكترونيًا أسرع وأسهل ومعرفة كل مايخص أسعار الكهرباء من خلال الرابط التي وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: اضغط هنا للتسجيل

أوضحت «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، كيفية التقدم بطلب العداد الكودى من خلال 5 خطوات كالتالى:

- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين.

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودى

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات

- ارفاق صورة بطاقة الرقم القومى

- ارسال الطلب

شروط التقديم: وفقًا لـ «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، هناك عدة شروط لابد من القيام بها واتباعها عند القيام بالتقديم على العداد الكودى من خلال النقاط التالية: 1- تتلقى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء فقط . 2- تقديم كافة الأوراق وسداد الرسوم المالية من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء. 3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى. 4- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى. Advertisements 5- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أي من تم تحرير محاضر لهم بتركيب العدادات الكودية. طريقة متابعة الطلب المقدم:

سيتم إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال:

•الموقع الالكترونى نفسه

•الإيميل الإلكترونى

•رسائل SMS على رقم الهاتف المذكور بالطلب مميزات العداد الكودى والممارسة: 1- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى. 2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها. 3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى. 4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية. 5- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة. 6- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء. 7- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح. 8- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود للطوارئ. ووفقًا لتصريحات اعلامية سابقة، اعتبر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء،أن نظام الممارسة الذي يتعامل به المواطنين، غير عادل سواء للدولة أو المواطن، ولا يمكن من خلاله حساب الاستهلاك الفعلى للمشترك لاعتماده على تحرير محضر سرقة تيار، بعكس العداد الكودى مسبوق الدفع الذي يعتمد على شحن رصد بالعداد.

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