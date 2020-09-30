شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يلتقي ذوي الهمم ويطالبهم باستثمار قدراتهم في تنفيذ مشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمجموعة شباب من ذوي الهمم، مؤكدًا دعم ورعاية المحافظة للشباب بمختلف فئاتهم، وخاصة أصحاب ذوي القدرات الخاصة الذين يتسلحون بالإرادة الصلبة والتصميم والعزيمة في مواجهة تحديات الحياة.

ولفت «عطية» في بيان، الأربعاء، إلى أن ذلك يتواكب مع إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساندته المتواصلة لضمان حقوق هذه الفئة المتميزة من أبناء مصر من خلال تمكينهم وتعزيز حقوقهم في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدمية وغيرها ومنها تطبيق نسبة الـ 5% في قطاعات العمل العام.

وطالب محافظ أسوان أصحاب ذوي الهمم بإستثمار قدراتهم ومواهبهم في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع الأفكار الجديدة لخلق فرص عمل حقيقية لهم، وهو الذي يتطلب بتغير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومي إلى الانطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.