شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسي يفتتح معرض «مصريات» لمنى رجب بـ«الأوبرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح عالم المصريات الشهير، الدكتور وسيم السيسي، مساء الاحد المقبل، 4 أكتوبر، معرض «مصريات» للفنانة التشكيلية الدكتورة مني على رجب- استاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية- بقاعة زياد بكير الموسيقية بدار الأوبرا بالقاهرة، والذي يستمر حتي 11 من الشهر الجاري.

بمشاركة فنانة الزجاج، أفرودت وسيم السيسي، وعازفة الهارب ياسمين الحربي، التي تقدم عدة مقطوعات موسيقية مصاحبة للإفتتاح، في تكامل بصري تشكيلي موسيقي، غير معتاد بالمعارض الفنية المصرية.

تقدم مني رجب في المعرض «جدارية» بطول 3 امتار في متر، بعنوان «مصر الحاضر» تتناول انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته مصر من طفرة تنموية وحضارية خلال السنوات الماضية، ركيزتها الانسان، اضافة لنحو 50 لوحة فنية، متنوعة، مابين الرسم والتلوين الزيتي والموازييك وتقنيات الاخشاب، من فسيفساء خشبية وتطعيم وحفر وماركتري من الرسم بقشرات الخشب.

يذكر ان الدكتورة مني على رجب، من مواليد عام 1960، تخرجت في كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية ببتقدير جيد جدا عام 1983، عملت في مجال الصيدلة حتي عام 2005، بعدها إلتحقت بكلية الفنون الجميلة وتخرجت فيها عام 2010 بتقدير بإمتياز مع مرتبة الشرف، بترتيب الأولى على الدفعة- قسم تصوير شعبة جدارى- وحصلت على درجة الماجستير في عام 2013 .

كما حصلت على درجة الدكتوراة في فلسفة الفن عام 2015، وتعمل حاليا استاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميله قسم تصوير شعبة جدارى، ومدير وحدة ضمان الجودة في كلية الفنون الجميلة منذ2016حتى 2020، وشغلت في السابق منصب عضو المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية، ونائب رئيس مجلس ادارة مجلة الزمكان الثقافية، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية محبى فن محمد شاكر .

وسبق لها الفوز بجائزة الدكتور مصطفى العبادى عن البحث العلمى في المؤتمر الدولى الثانى بجامعه الاسكندرية بمناسبة العيد الماسى لجامعة الاسكندرية2017، والفوز بالجائزة الكبرى في المسابقة الدولية بمهرجان الفنون الدولى بكورياkorea world art competetion عام 2017، والجائزة الكبرى في مهرجان asia international TOP Prize 2016، وتم اختيارها ضمن اكثر 10 سيدات ملهمات في مصر لعام 2019، وقامت بعمل 15 معرض خاص منذ عام 2007 حتي العام الجاري، وتم استضافتها في العديد من الفضائيات الأجنبية والعربية والمصرية، بينها التليفزيون الالماني- DW- وقناة «سكاي نيوز عربية» وغالبية الفضائيات المصرية، للحديث عن رحلتها تفوقها العلمي والاكاديمي كنموذج ملهم للمرأة المصرية كزوجة وأم ومبدعة.

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